Un nuovo assessore per la giunta Lauricella, il sindaco: "Vi presento Mariangela Vaccarino"

Nei giorni scorsi, il sindaco Leonardo Lauricella ha provveduto a nominare un nuovo assessore. Si tratta di Mariangela Vaccarino, giovane mamma di 2 figli, con numerose esperienze lavorative nel settore socio assistenziale e con tanta voglia di impegnarsi a favore della collettività.

Il nuovo componente della giunta, con delega alla cultura, alla formazione professionale e alle politiche giovanili, è espressione del gruppo politico denominato "Sikania", coordinato da Tonino Licata e Vincenzo Modica Amore e composto anche da altri operatori politici.

"La nomina di Mariangela Vaccarino - fa sapere il sindaco - trova la sua legittimazione nel rapporto di collaborazione instauratosi tra il gruppo Sikania ed il Sindaco Lauricella, oltre che nel sostegno dimostrato dal predetto gruppo all'attuale amministrazione.

Lauricella ha ringraziato l'assessore Teresa Lo Presti, dimessosi per "motivi personali, per l'impegno manifestato durante il suo mandato con particolare riferimento al parco giochi che a giorni verrà installato nella piazza Basile".

La coalizione a sostegno di Leonardo Lauricella, e specificatamente il gruppo Lega composto da Gerlando Piro e Gianpaolo Mira, le posizioni politiche rappresentate da Antonino Di Giovanna, Stefano Bruno, Geralda Picarella, Alfonso Lo Presti, Enzo Zambito, Francesco Callea, Salvatore Guarragi, nonchè il movimento Sikania, "è determinata, in prospettiva delle elezioni amministrative del 2020, a continuare uniti l'impegno politico nella consapevolezza di dare continuità all'intensa attività amministrativa, posta in essere in questi 4 anni, che necessita di essere portata a termine e rafforzata".