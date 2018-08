La Lega fa proseliti, Nuccia Palermo verso il partito di Matteo Salvini

Il consigliere comunale di Agrigento, Nuccia Palermo, potrebbe passare alla Lega di Matteo Salvini. L'avvicendamento della giovane componente di Aula Sollano, - si legge sul quotidiano La Sicilia - rientrerebbe in un nuovo piano di strutturazione del partito in Sicilia. Il passaggio in Consiglio comunale, qualora dovesse avvenire, è rimandato a settembre.