Nuccia Palermo (Lega): "Chiesto di rinunciare ai 20 giorni per il controllo, sento puzza di bluff"

"Facciamo chiarezza una volta per tutte. La Lega non rinuncerà ad un solo giorno, dei 20 previsti da regolamento, per la visione e per la verifica dei documenti contabili se non dopo l' arrivo dei Bilanci Consolidati relativi agli anni 2017 e 2018. Documenti ancora mancanti che ricordiamo essere propedeutici alla stabilizzazione dei quasi 200 precari".

E' la Lega, nel nome di Nuccia Palermo, a puntare i piedi, alzare il tono e a rendere pubblica la non tanto ufficiosa richiesta fatta al Consiglio Comunale da parte degli uffici e della Giunta Firetto di rinunciare ai 20 giorni spettanti per il controllo dei documenti contabili. Una richiesta di rinuncia solo apparentemente volta alla stabilizzazione dei precari ma che puzza di bluff , come sostiene il Capogruppo Palermo.

"Portare un previsionale, con colpevole ritardo, a fine anno e giocare sui giorni e sulla vita della gente - commenta Palermo - mi offende e mi indigna. Non intendiamo permettere alla politica di usare i precari come ostaggi. Già altre volte abbiamo assistito al gioco delle possibili stabilizzazioni trasformate poi in impossibili per cavilli documentali. Oggi, la Lega non lo permetterà. Attendiamo comunicazione ufficiale dell' avvenuto deposito dell'ancora mancante documentazione e solo dopo tale comunicazione rinunceremo ai giorni utili al fine di poter convocare il Consiglio Comunale nelle tempistiche utili alla stabilizzazione. Per il resto io e la collega Rita Monella - conclude il Capogruppo della Lega - non accetteremo alcun' altra proposta e come noi anche altri consiglieri. Ci vediamo in aula il 31 dicembre 2019".