Michele Termini è il nuovo responsabile del collegio di Forza Italia, Gallo: "Personalità dinamica"

l vice coordinatore regionale di Forza Italia, l'onorevole Riccardo Gallo, sentito il coordinatore provinciale di Agrigento, l'onorevole Vincenzo Giambrone, ha nominato Michele Termini, già sindaco di Campobello di Licata e attuale responsabile del collegio di Licata per Forza Italia, quale commissario di Forza Italia per le Amministrative del 10 giugno nei Comuni di Licata e di Ravanusa, assegnandogli, tra l'altro, il compito del coordinamento nella formazione e nel deposito delle liste dei candidati.

"Riteniamo - afferma Gallo - che Michele Termini, personalità dinamica, competente e forte di esperienze amministrative, sia garanzia di un'ottima gestione della campagna elettorale in occasione del prossimo turno amministrativo in due Municipalità di rilievo come Licata e Ravanusa".

"Ringrazio - commenta Termini - gli onorevoli Gallo e Giambrone per la fiducia riposta in me. Nel compito assegnatomi riverserò il massimo impegno, avvalendomi anche di una profonda conoscenza del territorio maturata durante incarichi amministrativi precedenti".