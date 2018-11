Nuovi manager della sanità, Pullara: "Nessun selvaggio spoil system"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

È stato un percorso corretto quello seguito dal Governo nell’individuare i manager della sanità siciliana ed esattamente come auspicato, in assoluta controtendenza al passato, nessun selvaggio spoil system è stato messo in campo puntando sulla mera comparazione delle esperienze e delle professionalità senza guardare il tanto paventato colore politico lo dichiara l’On. Carmelo Pullara Presidente del Gruppo parlamentare Popolarie e Autonimisti – Idea Sicilia all’ARS. Una rapida analisi da parte della Commissione affari istituzionali dell’ARS metterà finalmente le Aziende in grado di poter ripartire a pieno regime per poter dare le giuste ed eque risposte all’utenza anche con una celere individuazione dei vertici amministrativi e sanitari. Auspichiamo pertanto che il nuovo management sia di impulso e di sviluppo per la sanità regionale e sulla cui attività vigileremo senza alibi.

Carmelo Pullara