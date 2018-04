Netturbini di Sciacca senza stipendio, M5S presenterà mozione al Comune

Gli attivisti del Movimento 5 Stelle di Sciacca chiamano in causa l'amministrazione comunale sulla vicenda dei netturbini che non ricevono gli stipendi con regolarità.

"È fondamentale garantire ai lavoratori uno stipendio puntuale, - si legge in una nota del M5S - perché è nel rispetto del lavoratore che offre un importante servizio alla città prima di tutto, e perché eventuali scioperi provocherebbero disagi importanti all’intera cittadinanza. È definitivamente possibile garantire almeno la mensilità base, senza straordinari e contributi".

"È impossible - proseguono gli attivisti - che le ditte coinvolte non assicurino le mensilità nascondendosi dietro ad un mancato trasferimento del Comune, visto che il Comune è in regola, avendo 30 giorni per sanare la fatturazione di Gennaio. E anche ammesso, per ipotesi, che il Comune sia in ritardo con i trasferimenti, ci chiediamo dove risieda il rischio d'impresa che possa impedire l'anticipo delle somme ai lavoratori. Il Comune deve definitivamente farsi garante dei diritti dei suoi cittadini e intervenire presso la Srr, sulla velocità-modalità delle fatturazioni per garantire la mensilità base e puntuale dei lavoratori calati nel Piano Aro".

"Il sindaco - puntualizzano dal M5S - non deve chiedere ausilio e vicinanza agli altri comuni della Srr, perché il Comune possiede il 31 per cento della società Srr, di conseguenza il sindaco ha 40voti (1voto ogni 1.000 abitanti). Finora abbiamo fatto controllare la Srr (e la Sogeir) ai piccoli comuni, che hanno scelto un presidente che attualmente è stato coinvolto in una indagine pesantissima".

Il M5S nei prossimi giorni presenterà una mozione - fanno sapere infine - "per impegnare l’amministrazione comunale ad accertarsi che la ditta, che gestisce un servizio di pubblica utilità, sia puntuale nei pagamenti verso i propri dipendenti, i cui scioperi hanno ricadute importanti su tutta la cittadinanza".