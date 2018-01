Pisano commenta la sua candidatura: "Grazie a tutti, è la svolta generazionale"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Lillo Pisano:”Un grazie a Fratelli d’Italia e a tutta la coalizione di centrodestra, è una svolta generazionale per dare un cambio di passo al territorio e al prossimo Governo e Parlamento

Lillo Pisano commenta a caldo la sua candidatura nel collegio uninominale alla camera di Agrigento e la sua candidatura nella lista di Fratelli d’Italia al proporzionale nel collegio Mazara,Agrigento e Caltanissetta.

“Sono emozionato ma allo stesso tempo determinatissimo per la grande occasione che mi ha dato il mio partito,Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni e la coalizione tutta di centrodestra, per avermi scelto in questa competizione elettorale che comunque segnerà le sorti del Paese dopo cinque anni di governo che hanno deluso tutti.

Adesso è il momento di dare una spinta forte al territorio partendo da una stagione nuova che vede la coalizione di centrodestra in pole position per potere dare un governo e una guida al Paese.

Per un ragazzo come me di 36 anni che da vent’anni si spende nel partito con passione,lealtà coerenza è un riconoscimento che apre una luce in tanti giovani che si affacciano alla politica con diffidenza e con scarso entusiasmo.

Io vedo tra i miei coetanei tanta voglia di sostenere il progetto del centrodestra e la mia candidatura,non ho visto mugugni,anzi rappresento la voglia di un vero cambiamento allo status quo,che parta dalle esigenze del territorio e delle opportunità lavorative e di sviluppo che si devono creare affinchè i giovani possono realizzarsi in una Sicilia che ha voglia di risposte.Annuncio subito che batterò il collegio palmo a palmo per confrontarmi con tutti gli elettori con la certezza di non deludere nessuno e portare il centrodestra alla vittoria.”