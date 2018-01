Schembri è il nuovo assessore di Cremona, in Consiglio subentra Barbara

Ha preso il posto del dimissionario Giuseppe Donato. E' Stefano Schembri il nuovo assessore comunale dell'Esecutivo di Lillo Cremona di Naro. Dovrà occuparsi di Bilancio e Finanze, Informatizzazione e Digitalizzazione, Attività produttive, Sport e Verde pubblico. Fino a prima del giuramento, Schembri è stato vice presidente del consiglio comunale.

In Consiglio, al posto di Schembri, subentra invece Mariagiovanna Barbara. A rivolgere a Schembri e a Barbara felicitazioni è stata Mariagrazia Brandara, già sindaco di Naro e attuale commissario straordinario del Comune di Licata: "Esprimo i miei auguri a Schembri e alla alla neo consigliera Mariagiovanna Barbara con la quale ho avuto l’onore di lavorare quando era assessore della mia Giunta. Una scelta che avevo fatto per la professionalità e l’amore per Naro e per la politica che ci lega. Ricordo piacevolmente le riunioni della Giunta e la caparbietà di Mariagiovanna nell’adottare scelte e provvedimenti che in quel periodo storico sono stati molto delicati per la nostra città. Il consiglio comunale è l’organo più importante nella vita amministrativa di una città e Mariagiovanna Barbara sarà una ottima rappresentante dei cittadini che nell’ultima tornata elettorale avevano espresso la loro fiducia in lei".