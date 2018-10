Naro, avviso pubblico per gli eventi culturali del Natale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il sindaco di Naro ha reso noto un avviso pubblico per raccogliere suggerimenti per la formazione del calendario delle attività culturali, musicali e ricreative del Natale 2018. L'avviso è rivolto alle Associazioni e mira a completare la programmazione delle iniziative attraverso la loro partecipazione e le loro proposte.

Il Sindaco - secondo l'appello da lui lanciato- intende accogliere idee ed interventi da realizzare col patrocinio gratuito dell'Amministrazione Comunale o comunque "con la messa a disposizione senza oneri di aree, spazi o locali comunali, di personale comunale, di materiale, arredi e attrezzature nella disponibilità del Comune". In tal modo, si potrà arricchire il programma degli eventi natalizi, in un momento in cui le risorse finanziarie pubbliche sono sempre più ristrette.

DICHIARAZIONE DEL SINDACO:

“Insieme all'assessore alla cultura Rosa Maria Giunta abbiamo abbozzato un programma di massima delle iniziative e degli eventi natalizi che intendiamo integrare ed arricchire col concorso delle Associazioni che desiderano partecipare o proporre progetti ed idee. Contiamo adesso nell'adesione delle Associazioni al fine di poter rendere migliore e largamente condiviso il calendario delle attività del Natale 2018".