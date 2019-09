Successo per il workshop: "Partecipazione politica e innovazione", inizia la fase due

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il workshop "Partecipazione Politica e Innovazione", promosso dal Movimento 5 Stelle di Agrigento, ha dimostrato a ognuno di noi, quanto sia importante e necessario il ruolo attivo della comunità di un territorio per il suo sviluppo e per la valorizzazione di tutte le sue risorse.

Il "Political Participation Canvas”, che il futurologo Alessandro Cacciato ha illustrato nei minimi dettagli, é uno strumento semplice ma efficace, già utilizzato nei comuni di Sciacca e Pietraperzia, per dare vita a un progetto per la collettività, grazie al contributo di più menti e al lavoro di squadra.

Il metodo proposto permette infatti di ottimizzare tutte le fasi tipiche del processo di realizzazione di un piano di lavoro che porti a risultati tangibili.

Adesso si passa alla fase 2: per il prossimo Workshop i cittadini potranno scegliere, attraverso la pagina Facebook del Movimento 5 Stelle Nuova Agrigento, una delle questioni cruciali per Agrigento: Parco dell’Addolorata, Emergenza Rifiuti, Svuotamento della Via Atena, Emigrazione Giovanile, Viabilità? Saranno gli Agrigentini a decidere e, utilizzando proprio il "Political Participation Canvas”, riprogetteremo lo spazio circostante e forniremo, con carta e penna, soluzioni alternative e inaspettate, nella consapevolezza che, se ben organizzate e con un metodo di lavoro ben definito, le idee dei cittadini producono i migliori risultati nel territorio di appartenenza. Presto comunicheremo la data nel nuovo workshop.