M5S Sciacca: "Elina Salomone? Il sindaco Valenti chieda scusa"

Alla luce di quanto emerso attraverso il parere della Regione Siciliana sulle competenze della dottoressa Elina Salomone e in merito al ruolo ricoperto di responsabile della biblioteca comunale di Sciacca e visto che la sindaca, sollevandola dall’incarico, aveva affermato che la stessa non era abbastanza qualificata per ricoprirlo, ci chiediamo:

Se la prima cittadina di sciacca abbia intenzione di reintregare la Elina Salomone quale responsabile della biblioteca comunale. Se la stessa Francesca Valenti abbia intenzione di: scusarsi pubblicamente con la professionista mortificata nelle sue competenze; scusarsi con la cittadinanza alla quale avrebbe mentito adducendo motivazioni di carattere tecnico invece che politico come dimostra oggi il parere della Regione Siciliana.

Il M5S di Sciacca annuncia inoltre la presentazione, a breve, di due interrogazioni attinenti a questo argomento.