Legge di bilancio, Michele Sodano sarà il relatore per la maggioranza

E’ Michele Sodano il relatore di maggioranza della Legge di Bilancio alla Camera dei Deputati. Tale incarico rappresenta una delle più grandi responsabilità all’interno del percorso di approvazione della Manovra Finanziaria che non aumenta in alcun modo la pressione fiscale, ma al contrario mantiene l’IVA al 22%, evitando alle famiglie italiane un aggravio di spesa di 600 euro annuali e riduce per la prima volta l’IRPEF di ben 13 Miliardi a partire dal 2020: un’IRPEF più leggera significa quasi uno stipendio in più all’anno per tutti i lavoratori dipendenti d’Italia.

“La manovra di Bilancio del 2020 contiene centinaia di norme che riducono le diseguaglianze e cominciano a rendere l’Italia un paese normale. Per esempio vengono finalmente supportate le coppie che vogliono mettere su famiglia attraverso l’istituzione dell’assegno universale alla famiglia, la proroga del bonus bebè, gli asili nido gratis per i nuclei con bassi ISEE e l’aumento del congedo obbligatorio di paternità. Vengono confermate le buone misure istituite l'anno scorso come Quota 100, Ape Social, Opzione Donna e il Reddito di Cittadinanza. Tra le altre misure da ricordare ci sono l’istituzione del Fondo per la disabilità, il Fondo per la non autosufficienza a l’abolizione del superticket sanitario. Capitolo a parte è da dedicare al SUD, dove sono stati stanziati il 34% di tutti gli investimenti per il 2020 e rinforzate le misure a sostegno delle imprese come il credito d’imposta per gli investimenti del Mezzogiorno e gli incentivi economici per le start up Resto al Sud e Cresci al Sud. E’ poi la prima volta che si pensa a studenti, lavoratori fuori sede e disabili che dal 2020 avranno finalmente, e grazie al Movimento 5 Stelle, tariffe sociali sul prezzo del biglietto aereo per tornare a casa. Per concludere trasferiamo 80 milioni di euro all’anno alle ex Provincie Regionali Siciliane, fino a ora lasciate a secco, per garantire la liquidità necessaria per fare manutenzione e costruire le strade provinciali della nostra Regione. Stiamo confermando che per il Movimento 5 Stelle la Sicilia non è un granaio di voti, al contrario abbiamo la ferma volontà di risollevare le sorti della nostra terra. Voglio ringraziare tutti per l'affettuoso supporto ricevuto che ripaga di gran lunga il nostro lavoro continuo e responsabile. Che sia un 2020 di crescita.” Così afferma Michele Sodano, Deputato del Movimento 5 Stelle e Relatore di Maggioranza della Manovra 2020.