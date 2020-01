Lavoro, Sodano: "In Italia può crescere solo col M5s"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il lavoro in Italia può crescere solo con il metodo Movimento 5 Stelle: meritocrazia e diritti del lavoro.

I dati ISTAT di oggi devono incoraggiarci: l'occupazione ha raggiunto il record storico del 59,4%(+0,1 punti percentuali in più rispetto a ottobre), determinando il valore più alto registrato dal 1977. E' la prova che il lavoro aumenta solo quando si opera in maniera esemplare e non quando lo si promette in cambio di una manciata di voti, così come è storicamente avvenuto nel nostro territorio. Possiamo dire che questo è a tutti gli effetti un risultato dei cittadini che scelgono e hanno scelto di dare la propria fiducia al Movimento 5 Stelle. Scende ai minimi storici anche il tasso di inattività, cioè il numero dei cittadini che avevano smesso di cercare lavoro.



Questa è l'Italia che stiamo disegnando, passo dopo passo, quella in cui si difendono i diritti dei lavoratori, si combatte il sistema delle raccomandazioni e del voto di scambio, si limita il potere delle multinazionali estere e si incoraggiano le assunzioni a tempo indeterminato. Tutto ciò spesso non viene raccontato, avanti quindi con il coraggio, con l'onestà e le competenze del gruppo politico nel mirino dei potenti e più rivoluzionario di sempre.