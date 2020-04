Bonus spesa: il M5s Casteltermini propone dei criteri per l'assegnazione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Diversi cittadini castelterminesi hanno contattato gli esponenti locali del M5s per richiedere informazioni in merito ai bonus spesa i cui fondi sono stati stanziati dal Governo Conte

Gli stessi lamentano l'assoluta mancanza di comunicazione da parte del Comune, oltre che la difficoltà a recepire ragguagli presso gli uffici preposti.

I portavoce comunali del 5Stelle si sono attivati per sollecitare gli uffici preposti a predisporre, in tempi rapidissimi, l'attivazione di un numero di telefono che potrà essere utilizzato dai cittadini per chiedere specifiche informazioni.

Sempre nella giornata odierna hanno inoltrato una proposta indicante i criteri di assegnazione dei bonus spesa, che sperano venga presa in considerazione dal Commissario straordinario e dagli uffici competenti.

"Alla Dott.ssa Moavero e agli uffici comunali - dicono i 5Stelle - manifestiamo la nostra disponibilità, per quanto possibile, a trovare altre idee e soluzioni che possano tornare utili in questo complesso momento emergenziale, oltre che di crisi politico-amministrativo a livello locale."