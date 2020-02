Morte di Lorenzo Miceli, Savarino: "E' allarme sociale, nessuno resti indifferente"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"Serve più sicurezza sulla strada statale 557" così l'onorevole Savarino in merito alla morte di Lorenzo Miceli "rinnovo le mie condoglianze alla famiglia. Non possiamo più tollerare tragiche morti su quel tratto di strata. Sotto mia istanza l'Anas ha già messo in sicurezza la strada, ma non basta, oggi ho scritto al prefetto Caputo ed al questore Iraci per chiedere di autorizzare l'installazione dei dissuasori di velocità e di almeno un autovelox, coinvolgendo le amministrazioni comunali di Campobello di Licata e di Ravanusa per le loro competenze. Inoltre, ho sollecitato l'assessore Razza, affinché avvii una campagna di sensibilizzazione rivolta ai giovani contro l'abuso di droghe e alcol.

Le istituzioni non possono restare indifferenti davanti ad una situazione di allarme sociale, devono raccogliere e dare risposte alle preoccupazioni espresse dai genitori e da una intera comunità. "