Antiquarium di monte Kronio a rischio chiusura, interrogazione del M5S

L'Antiquarium di Sciacca rischia la chiusura? Presentata un'interrogazione urgente all'Ars dai deputati regionali Mangiacavallo ei Di Caro. Si tratta della struttura museale presente nel sito di Monte Kronio che, appunto, dal primo gennaio prossimo potrebbe chiudere i battenti.

I parlamentari del M5S hanno chiesto quindi una convocazione urgente in V Commissione legislativa "Lavoro, Formazione, Turismo, Beni Culturali" Ars dell'assessore ad interim Nello Musumeci e dei dirigenti dell'assessorato regionale ai Beni culturali per riferire sulle intenzioni riguardo l'importante struttura sita nei pressi delle stufe vaporose.

"E' nostra intenzione - dicono - scongiurare la chiusura della struttura e assicurare che i preziosi reperti in essa contenuti non vadano dispersi in altri siti. Ciò sarebbe ulteriore danno e beffa per la cittadinanza che da cinque lunghi anni soffre la chiusura delle Terme e delle Grotte di San Calogero annesse".