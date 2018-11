"Aria irrespirabile a Piano Gatta e Monserrato", interrogazione di Di Caro

Con un'interrogazione urgente con risposta scritta il deputato del M5S all'ARS, Giovanni Di Caro, ha chiesto al governo Musumeci interventi urgenti, per verificare lo stato di inquinamento delle località di Monserrato e Piano Gatta ad Agrigento.

"I cittadini residenti hanno più volte denunciato miasmi nauseabondi e aria irrespirabile. Ho chiesto al governo di avviare urgentemente - dice il parlamentare regionale - l'avvio del monitoraggio e la valutazione dello stato della qualità dell'aria e delle polveri sottili per Monserrato e Piano Gatta ad Agrigento, attraverso l'Arpa Sicilia".

Di Caro aggiunge: "Dal 2013 ad oggi non è stato effettuato nessun rilevamento ambientale nelle località Monserrato e Piano Gatta. Da cinque anni le centraline di monitoraggio istallate dalla ex Provincia di Agrigento risultano non attive a causa delle note difficoltà economico finanziarie dell'Ente. La Regione - conclude Di Caro - ha il dovere di intervenire per verificare immediatamente la qualità dell'aria e la quantità delle polveri sottili presenti, per tranquillizzare i cittadini residenti o procedere immediatamente alla bonifica dell'area".