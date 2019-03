Monella (Lega): “Urgenti interventi di messa in sicurezza del tessuto viario cittadino”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

E’ stata depositata, presso l’ufficio di presidenza, una mozione a firma della consigliere comunale della “Lega – Salvini Premier” Rita Monella, riguardante interventi urgenti di messa in sicurezza del tessuto viario cittadino. Ecco il testo:

“Premesso che le strade cittadine versano in condizioni di criticità costituendo nocumento alla normale circolazione stradale. Considerato e accertato che sino ad oggi, pochi e non sufficienti sono stati gli interventi posti in essere dal Comune per la risoluzione della problematica e

che il Comune risulta essere unico destinatario avente competenza in merito. Per quanto sopra, ravvisata l’importanza che la questione riveste, con la seguente mozione impegna l'Amministrazione Comunale, di farsi promotrice di un'azione rapida ed efficace tesa a mettere in sicurezza tutte le strade della città di Agrigento a tutela della pubblica e privata incolumità nonché a tutela della normale circolazione stradale. La scrivente chiede all'ufficio di presidenza di calendarizzare la mozione in oggetto inserendola nel prossimo ordine del giorno dei lavori del consiglio comunale”.