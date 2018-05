Misure correttive, il M5S presenta tre emendamenti in Consiglio comunale

Per salvare le casse comunali della Città dal dissesto sono arrivate in Consiglio comunale alcune misure correttive. Il Movimento 5 Stelle giorni fa aveva proposto il baratto amministrativo e adesso, con il consigliere comunale Marcella Carlisi, è stato chiesto l'inserimento di altri tre emendamenti che hanno già il parere favorevole dei dirigenti e dei revisori dei conti.

“L’amministrazione - recita il primo - si impegna a dare indicazioni affinchè sia preposto e responsabilizzato personale idoneo ad assicurare il controllo ed il rispetto delle condizioni di svolgimento del servizio rifiuti così come descritto nel contratto e ad effettuare le eventuali dovute contestazioni su quanto pagato, in caso di servizi non conformi al contratto”.

“L’amministrazione - aggiungono dal M5S - si impegna a dare indicazioni all’ufficio competente affinchè sia preposto una quantità congrua di idoneo personale per assicurare il rispetto delle norme contenute nel regolamento comunale per l'esecuzione di scavi su suolo pubblico e su aree soggette a pubblico transito approvato con deliberazione di C.C. n. 154 del 27/10/2011”.

“Per le utenze idriche - suggeriscono dal M5S - si ritiene necessario un controllo periodico dei contatori e dei consumi per individuare immediatamente eventuali consumi anomali. Inoltre a causa dell’affido alla gestione regionale dei depuratori delle acque reflue, sequestrati al gestore dei servizi, l’amministrazione si impegna a valutare a chi vadano corrisposte le eventuali somme relative alla depurazione e il loro esatto ammontare. Considerato che, la fatturazione per molti edifici comunali, tra cui alcune scuole, è stata a forfait fino all’installazione dei contatori che è avvenuta recentemente negli anni 2016-2017 e considerato il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza del 22 maggio 2017 n. 12870 in merito alla illegittimità del canone idrico calcolato a forfait, l’amministrazione si impegna a verificare la differenza fra gli importi passati e quelli attuali e, anche rispetto alle risultanze di questa indagine, a valutare con l’ufficio legale la possibilità di impugnare le bollette calcolate a forfait degli anni precedenti".