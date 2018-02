Il ministro Lorenzin parla agli agrigentini: "Nella politica è importante metterci il cuore"

“Usciamo da una campagna elettorale molto buona, anche se da voi in Sicilia è stata complicata, ma è importante metterci il cuore, la politica è questo, non altro”. Lo ha detto il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, intervenendo in videoconferenza al Dioscuri Bay Hotel di Agrigento, durante l’incontro di Civica popolare con Giuseppe Sodano.

Il ministro non ha potuto essere presente ad Agrigento, come previsto, perché bloccata dal maltempo che si è abbattuto nelle ultime ore a Roma ed in gran parte del Paese. Lorenzin, nel corso del suo intervento ha parlato di una campagna elettorale, “fatta da impresentabili, che incitano all’odio, non vogliamo una società violenta, - ha detto - vogliamo al contrario ricostruire il tessuto sociale, facendo battaglie sulla cultura, quando parlo di queste cose trovo un larghissimo consenso”.