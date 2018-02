Minacce al sindaco Valenti, il Movimento 5 Stelle: "Gesto ignobile"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

I consiglieri comunali Teresa Bilello e Alessandro Curreri, il deputato regionale Matteo Mangiacavallo, il candidato al Senato Rino Marinello e tutto il M5S di Sciacca esprimono la propria solidarietà nei confronti del sindaco Francesca Valenti. Un gesto ignobile, dettato da inciviltà e ignoranza, non deve essere il pretesto per alimentare odio e veleno. Anziché cercare capri espiatori, crediamo che l'unico modo perché barbari episodi del genere non si verifichino più è individuare soluzioni condivise che possono maturare solo da un confronto costruttivo e collaborativo e mai dal rancore e dalle minacce. Auspichiamo che le autorità competenti facciano chiarezza al più presto su questo vile e crudele gesto che colpisce, insieme al Sindaco, tutta la città di Sciacca.