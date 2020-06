Centro di accoglienza al Villaggio Mosè, Pullara: "Va chiuso"

"Fermo restando le mie personali considerazioni dal punto di vista umano e religioso con riguardo agli immigrati, concordo, come già fatto per altri territori su situazioni analoghe, con quanto dichiarato dal Sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, nel salvaguardare la salute dei cittadini ma anche la sicurezza degli stessi, a partire da donne e bambini, ed inoltre se esistessero condizioni di inadeguatezza chiudere immediatamente il centro di accoglienza di Agrigento in viale Cannatello, peraltro zona ad alto impatto commerciale e di ricettività.”

Ad intervenire è il deputato regionale Carmelo Pullara, capogruppo Popolari e Autonomisti all'Ars.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Come dichiarato dal sindaco di Agrigento - continua Pullara - non può essere messa a repentaglio la sicurezza di una città che tra l’altro da molto più di un mese non registra casi di Covid 19. Non può essere turbata un intera comunità da comportamenti irresponsabili e pertanto il centro di accoglienza di Villiaggio Mose', persistendo condizioni di inadeguatezza e di non sicurezza, va immediatamente chiuso".