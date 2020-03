Fondi alle famiglie per la crisi da Covid-19, Sodano: "Vigileremo sull'utilizzo delle risorse"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

In arrivo fondi da parte dello Stato per aiutare le famiglie in difficoltà a causa del Covid-19, interviene il deputato Michele Sodano.

“E’ la più grande crisi dal secondo dopoguerra. Con il DPCM del 28 marzo 2020 diamo a tutti i Sindaci delle Provincia di Agrigento 4 milioni di euro con il vincolo che questa cifra venga utilizzata per buoni pasto, beni alimentari e farmaci da destinare alle persone in difficoltà economica. Vigileremo sulle modalità di distribuzione. Nessuno deve rimanere indietro.”