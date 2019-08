Sodano (M5S): "Tavolo sulla riduzione delle tasse, sterilizzazione Iva e aiuti a famiglie e imprese"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Con i componenti M5S delle commissioni Bilancio e Finanze di Camera e Senato, è in corso un tavolo di lavoro, a Roma, per definire i temi economici e le priorità in termini di lotta all'evasione fiscale, riduzione delle tasse, sterilizzazione IVA e aiuto alle famiglie e alle imprese.

La scelta del leader della Lega Nord Salvini di interrompere l'esperienza di Governo all'alba della Legge di Bilancio, ha gettato il paese nel rischio concreto di un innalzamento IVA al 25,2% e dello stop ai nuovi concorsi pubblici, agli incentivi alle aziende e alle misure costruite da questo governo come Quota 100 e Reddito di Cittadinanza.

Questi pericoli vanno impediti a ogni costo, perché colpirebbero le fasce più deboli della società. All'irresponsabilità salviniana il Movimento 5 Stelle risponde con la proposta di una manovra di bilancio espansiva e con una linea economico fiscale seria che abbia il duplice obiettivo di redistribuire in maniera equa il peso delle tasse e contrastare efficacemente i grandi evasori, per sopprimere un fenomeno che ci costa ogni anno circa 110 miliardi di euro, l'equivalente di tre finanziarie.

Aspettando l'esito delle consultazioni e delle decisioni del Presidente Mattarella, che in tutti i modi sta spingendo per dare la necessaria stabilità istituzionale alla nazione, do il mio quotidiano contributo al processo di trasformazione del paese e ringrazio i cittadini per il grande sostegno mostrato in questi giorni.