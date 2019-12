Movimento "Mani Libere": "Quando partirà il servizio di mensa scolastica?"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il servizio di refezione scolastica non è partito! Dopo aver letto la replica dell'Amministrazione attiva alla nostra nota del 4 settembre, Avevamo scritto, che saremmo stati felici di poter essere smentiti, ad oggi dopo 3 mesi dall'inizio dell'anno scolastico, aspettiamo con i fatti di essere smentiti! Ad Agrigento al momento, il servizio di refezione scolastica non è ancora partito, vuole l'Amministrazione smentirci e darci i dati dell'eventuale servizio? Quando è partito o quando parte? In quali istituti? Con quale quota parte mensile per le famiglie? Nelle scuole vi affidiamo i Nostri Figli, sarebbe possibile trattarli come meritano?

Agrigento merita di tornare una città normale, per questo la prossima amministrazione programmi come nelle scuole normali l'inizio del servizio entro il primo giorno di scuola!!!