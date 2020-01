Si lavora al post Pace: l'avvocato Matteo Ruvolo è il nuovo candidato sindaco

Campagna elettorale a Ribera: ufficializzata al candidatura dell'ex consigliere provinciale Matteo Ruvolo. Non un nome nuovissimo, in realtà, dato che la possibilità che l'avvocato concorresse per la poltrona di primo cittadino era ormai nell'aria da tempo.

L'ufficialità è arrivata solo adesso, con una nota firmata dallo stesso Ruvolo, il quale riferisce di una riunione tenutasi subito dopo Natale alla quale hanno partecipato i consiglieri comunali di opposizione all'Amministrazione Pace, oltre che alcuni rappresentanti delle forze politiche cui gli stessi fanno riferimento, tra cui Margherita La Rocca Ruvolo, Nené Mangiacavallo, Riccardo Gallo, Giuseppe Ruvolo e Gaspare Noto quale rappresentante del movimento locale “Progetto Comune”.