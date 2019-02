Matteliano contro Leone: "Che fine ha fatto il regolamento sul trasporto sociale?"

“Siamo già a quasi due mesi dall’entrata in amministrazione della nuova giunta e al terzo consiglio comunale convocato, eppure, ancora inspiegabilmente, non viene messo all’ordine del giorno la discussione inerente l’approvazione del regolamento comunale per il servizio di trasporto sociale”.

Con queste parole interviene l’ex assessore ai servizi sociali Carmela Matteliano, commentando il ritardo nell’approvazione di quello che definisce "un regolamento già pronto, discusso, definito ed approvato in diverse sedute di commissioni consiliari di cui era presidente la consigliera Cinzia Leone, adesso assessore al ramo".

"Sono davvero rammaricata - dichiara l’ex assessore - di come un serio, attento e minuzioso lavoro fatto dai dipendenti dell’ufficio servizi sociali, a beneficio dei nostri concittadini, possa venire cosi dimenticato e messo da parte... Voglio per questo informare pubblicamente i cittadini che mi domandano che fine abbia fatto il documento che sono in attesa di risposte, che il regolamento è pronto e aspetta solo di essere portato in Consiglio comunale per l’approvazione. Pertanto, sollecito l’assessore Leone e la presidente del consiglio Ivana Mantione ad attivarsi in tal senso. Si rammenta che, dalla data di convocazione dei comizi elettorali - continua - il lavoro del Consiglio comunale sarà limitato solo all’adozione di atti urgenti ed improrogabili e, quindi, il regolamento non può essere più messo all’ordine del giorno. I nostri concittadini non possono attendere servizi e agevolazioni. Non è giusto trascurare e ignorare i loro bisogni e le loro richieste". Matteliano, inoltre, contesta al suo successore "numerosi ritardi, sia nell’avvio dell’assistenza domiciliare ai nostri anziani che nell’assegnazione delle borse lavoro"..