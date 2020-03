Rischio chiusura degli sportelli postali, Vullo: "Si preservino quelli delle frazioni"

Chiusura di alcuni sportelli postali per limitare le occasioni di contagio da Coronavirus, il consigliere comunale Marco Vullo lancia l'allarme: a rischio le filali di Giardina Gallotti, Montaperto e Villaseta. Si tratta, per la precisione, di un pericolo che era stato fatto già rimbalzare dal primo cittadino durante una diretta social sulla difficoltà di Poste Italane di garantire il servizio su tutta la propria rete.

"Nonostante tutta la mia comprensione - dice Vullo - chiedo alle autorità competenti di intervenire nel merito della questione soprattutto a tutela delle fasce più deboli e a rischio, trovando ove possibile delle soluzioni di apertura mirate ( 1,2 giorni al mese ) per il pagamento delle pensioni e delle cose urgenti, richiedendo anche se serve l’ausilio delle forze dell’ordine nel far rispettare tutte le precauzioni del caso. Tutto ciò nasce dalla esigenza reale della difficoltà di spostamento di tanti anziani e disabili soprattutto della frazione di Montaperto e Giardina Gallotti, che per ragioni logistiche sono abbastanza lontani dal centro città con all’aggravante della inesistenza dell’ Atm esterno per i prelievi con carta di credito ed oltre al fatto che per ovvie ragioni di sicurezza è meglio evitare lunghi spostamenti da casa".

Vullo chiede quindi alle istituzioni un "immediato intervento che possa garantire una più equa distribuzione delle risorse lavorative rispetto alle esigenze e alle necessità dei tanti soggetti che in questo momento dobbiamo considerare deboli e a rischio, garantendo comunque loro la possibilità di riscuotere la pensione o di adempire al pagamento delle cose più urgenti".

