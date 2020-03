Coronavirus, Carlisi: "L'amministrazione comunale si prepari all'emergenza"

Sanificazione delle strade, rischio contagio attraverso mastelli e assenza di luoghi di sepoltura, il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Marcella Carlisi lancia l'allarme: "Pochi giorni per organizzarci e prevenire situazioni di emergenza".

In una lunga nota il capogruppo tocca diversi punti molto "caldi" nel dibatitto pubblico di questi giorni. Rispetto alla disinfezione delle strade, precisa come l'Istituto superiore di sanità prescriva di "effettuare l’ordinaria pulizia con saponi/detergenti convenzionali" e che "Soluzioni con ipoclorito di sodio sparse sulla sede stradale, oltre che di non provata efficacia per la prevenzione dal virus su superfici continuamente contaminate, porterebbero a problemi di irritazioni e inquinamento diretto o attraverso forme di degradazione".

Carlisi invita inoltre l’amministrazione a "valutare e dare indicazioni ai cittadini che, nonostante adottino tutte le precauzioni, temono il contagio da mastello" e, "per non trovarsi ad affrontare una dolorosa e pericolosa emergenza nell’emergenza" a "trovare e definire soluzioni per la situazione dei cimiteri agrigentini".

"Il nostro - dice - è un territorio fragile, la guardia non deve essere abbassata da nessuno, dobbiamo mantenere le distanze consigliate nei negozi e collaborare perché si mantengano condizioni di sicurezza, non dobbiamo farci prendere dal panico e comprare tutte le confezioni a disposizioni ma lasciare anche agli altri possibilità di approvvigionamento. Questa disavventura globale speriamo sia possibilità di crescita e di autoeducazione come singoli e come comunità".