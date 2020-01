La manifestazione contro l'isolamento della provincia, Miccichè: "Ottima iniziativa dei sindaci"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

L’isolamento ormai quasi totale del territorio agrigentino è uno dei temi fondanti del mio programma elettorale. Per questo accolgo positivamente l’iniziativa dei sindaci, della Prefettura e della Chiesa agrigentina di sottoscrivere un documento da inviare alle autorità nazionali e regionali responsabili di questa grave situazione e d’indire una manifestazione per il 25 gennaio prossimo.

I gravi disagi derivati dal non completamento dei lavori sulla SS. 640 e la SS. 189, così come la precarietà del sistema viario interno, ostacolano lo sviluppo economico dell’intera provincia. Anche io sono convinto della necessità di dare vita ad un cartello per fare rete e lottare insieme per un riscatto sociale ed economico della provincia. In tal senso parteciperò personalmente alla manifestazione del 25 gennaio i cui dettagli verranno comunicati nei prossimi giorni