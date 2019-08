Niente eventi estivi ad Agrigento, l'attacco di Mani Libere

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Agrigento città turistica zero eventi, ecco come si amministra Agrigento, Dopo l'ennesimo fallimento, adesso a dimettersi con un sussulto di dignità dovrebbero essere tutti i consiglieri di maggioranza ed il presidente del consiglio.

Come si possono incamerare milioni di euro di tassa di soggiorno (tassa di scopo) soldi da reinvestire su eventi e servizi al turista, e non essere capaci di imporre un calendario di eventi ad una amministrazione che pensa solo ad accendere le luci su una campagna elettorale anticipata e Nessuno dei consiglieri comunali né tanto meno il presidente del consiglio si chiede “Dove sono finiti” i soldi derivanti dalla tassa di soggiorno introitati nel 2017/2018 fino ad oggi. Cosa ne pensano a tal proposito le associazioni di categoria ? E la consulta ?(asservita al politico di turno ?) ha notizie in merito, da dare agli agrigentini? Sapete che i soldi vanno spesi entro il 30 dicembre vero? In quale capitolo del bilancio sono stati inseriti? Come sono stati spesi visto che sono soldi derivanti da una “tassa di scopo”? Scommessa che dobbiamo aspettare che la campagna elettorale entri nel vivo per vederli spesi?