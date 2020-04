Fondi per la povertà, Di Rosa: "Il Comune non ha ancora chiesto le risorse alla Regione"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Mentre il nostro movimento ha chiesto ufficialmente l’accesso agli atti del “Buono Spesa” distribuito con i soldi del governo nazionale (€444.627,41) dei quali risultano al momento spese dal Comune “solo” circa 160.000€ e per il quale non è richiesta nessuna rendicontazione, Il Comune di Agrigento, non ha ancora inviato richiesta formale per il contributo già deliberato dal Governo Regionale di €1.179.120,00, che purtroppo, trattandosi di “Fondi Comunitari” andrebbero spesi esclusivamente per la loro destinazione originale e cioè “aiuto alle famiglie disagiate”, e rendicontate.

Un esempio di sana amministrazione per le famiglie “disagiate” arriva dal comune di Raffadali che ha chiesto ed ottenuto il finanziamento e che già da oggi ha aperto un bando per la distribuzione alle famiglie.