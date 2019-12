Di Rosa contro tutti: "Il concerto di Capodanno costerà 60mila euro, è una follia elettorale"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

60.000€ di soldi prelevati dal “tesoretto” della TASSA DI SOGGIORNO vengono spesi(attraverso il parco archeologico) per organizzare un concerto con un cantante che alla mezzanotte sarà ad Agrigento e qualche ora dopo a Messina...... 60.000€ di soldi che dovevano essere spesi per servizi al turismo(tra questi si possono sistemare anche le strade mettendole a nuovo, evitando che qualche figlio di Agrigento, muoia sulle strade che vengono vietate alle 2 ruote per evitare ripercussioni su chi amministra)

ed allora? Abbiamo i Politici che meritiamo?

Guarda caso organizza sempre la stessa agenzia che organizzava i concerti a Porto Empedocle... Se qualcuno è convinto che Mani Libere o più direttamente il suo leader Giuseppe DI ROSA un giorno potrà e dovrà scendere a compromessi con chi ha rovinato Agrigento e la Sicilia, allora hanno fatto i conti malissimo, siamo pronti alla rivoluzione. Agrigento non è pronta alla rivoluzione?

C’è sempre uno che inizia………