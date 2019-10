Elezioni amministrative 2025, Mani Libere presenta il proprio programma

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Cari cittadini, dobbiamo continuare insieme a progettare il nostro futuro.

Questo vuol dire migliorare le capacità di trattenere e attrarre risorse umane ed economiche: dunque creare opportunità per chi vuole lavorare, fare una famiglia, studiare, fare cultura, garantire ai cittadini e alle famiglie agrigentine una città vivibile, sostenibile, accogliente, solidale e inclusiva.

Nella pagina che segue è delineato un percorso che ci coinvolge tutti: infatti solo se “Agrigento migliora Agrigento”, cioè se tutti noi cittadini condividiamo un grande progetto e i valori che lo rendono credibile e realizzabile, allora il sogno di una Città più aperta al nuovo, viva, contemporanea, dinamica, diventa possibile.

Dobbiamo contribuire tutti con un rinnovato protagonismo e lavorare per il bene comune della Città e dei Cittadini: questo significa credere nella responsabilità individuale, saper rispettare le regole, valorizzare il merito e l’impegno personale. Significa tutelare il diritto e la legalità ed essere trasparenti nei comportamenti. Significa rispettare la dignità umana. Significa preservare l’ambiente e valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico in cui possano continuare a vivere e a crescere i nostri figli, i nostri nipoti e le nostre famiglie.

Fare il sindaco significa essere capaci di tenere insieme (syn) con giustizia (dike) e questo è l’impegno per Agrigento che chiediamo a ciascuno dei presenti e futuri candidati Sindaco. Fare proprie le nostre idee per realizzare una “Agrigento Normale”. La persona che al servizio di tutti i cittadini lavora per gestire bene il presente, e per integrare le culture, le speranze e le energie di questa città in un progetto positivo e condiviso per il futuro.

Qualora, nessuno dei Candidati a Sindaco presenti e futuri decidesse di impegnarsi con la Città e il nostro Movimento a realizzare i punti che riteniamo qualificanti per riportare Agrigento ad essere una “città normale”, siamo pronti per senso di responsabilità verso tutta la cittadinanza, a valutare un impegno diretto con una nostra candidatura.