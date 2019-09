Mani libere: "La refezione scolastica partirà? Ne siamo lieti"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il servizio di Refezione scolastica Parte regolarmente ? E Noi siamo felicissimi, la notizia da noi diramata ha un fondamento, in una o più scuole di Agrigento non di altri comuni, i dirigenti scolastici avevano effettuato delle riunioni con i genitori ed i loro rappresentanti, prima che noi ne venissimo a conoscenza, notificando quanto da noi successivamente divulgato e cioè che “il servizio di refezione scolastica avrebbe subito ripercussioni”, alcuni genitori finita la riunione ci avevano contattato interessandoci della problematica sollevata dai Dirigenti, dalle notizie da noi raccolte in quel momento la notizia aveva più di un fondamento.

Adesso il servizio parte “regolarmente” ?

Benissimo felici di essere smentiti(sic.) e che il servizio parta “per tutti gli aventi diritto regolarmente e gratuitamente”

“vorremmo che l'amministrazione ci possa aver smentito per ogni nostro allarme lanciato in questi 4 anni, dichiara il nostro coordinatore Giuseppe Di Rosa, saremmo stati felici di essere smentiti anche nelle innumerevoli nostre battaglie rivolte ad altre problematiche ma come tutti possono ricordare l'Amministrazione ha sempre detto che “a Di Rosa non rispondiamo, non ne vale la pena” forse perché non aveva come giustificarsi e stavolta hanno provveduto a riparare il problema in tempo ? Comunque noi siamo felicissimi del risultato ottenuto”