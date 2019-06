"Mani libere" contro il sindaco: "Via alla nostra operazione verità"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"Gravi e concreti rischi per la salute pubblica, qualora non si avviassero interventi di derattizzazione, pulizia straordinaria delle città e disinfestazione”. A lanciare l'allarme l'11 marzo con la lettera protocollo n. 44567, è stato il dipartimento di prevenzione Servizio igiene ambienti di vita dell'Asp di Agrigento. Visto il protrarsi della situazione igienico sanitaria della città,

visto il silenzio che regna e il menefreghismo amministrativo mostrato da chi è di fatto il responsabile della salute pubblica cittadina; visto che l'amministrazione continua a mistificare e cercare di manipolare “la notizia” con un ufficio stampa pagato per giunta dai cittadini, ad iniziare da oggi alle 16, partendo proprio dal parco giochi realizzato da associazioni di cittadini ed utilizzato dalla stessa amministrazione per confezionarne uno spot promozionale della propria attività amministrativa (tanto per non smentirsi cerca di manipolare la notizia) proseguendo domani alle ore 10 presso il Lungomare Falcone Borsellino (partenza lato distributore di benzina), effettueremo dei sopralluoghi con diretta Facebook mostrando la realtà dei fatti e dei luoghi, ai nostri sopralluoghi ha già dato la propria adesione il consigliere comunale Gerlando Gibilaro e sono invitati a partecipare altri consiglieri e cittadini che lo volessero fare.