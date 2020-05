Si consuma lo strappo del 5 Stelle all'Ars: Mangiacavallo in un nuovo gruppo

La frattura alla fine si è compiuta e completata formalmente: i deputati regionali del Movimento 5 stelle che avevano annunciato la volontà nei giorni scorsi di uscire dal gruppo dell'Assemblea regionale hanno oggi creato una loro realtà polica chiamata "Attiva Sicilia" di cui il parlamentare saccense Matteo Mangiacavallo sarà capogruppo.

"Abbiamo due anni davanti e in questo ruolo ci avvedenderemo un po' tutti - ha spiegato Mangiacavallo durante la conferenza stampa di presentazione -. Il nostro non è un partito, ma non è nemmeno un movimento: al momento siamo solo un progetto. E' un ritorno al territorio, all'attivismo, alla cittadinanza attiva, alla strada, alle nostre origini. Ciascuno di noi prima di entrare nel Movimento conduceva delle battaglie, vogliamo tornare dai cittadini offrendo strumenti per garantire partecipazione e convincendoli del fatto che le uniche forme di cambiamento che funzionano sono quelle che partono dal basso"