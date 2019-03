Spataro (Fi): "Adoperarsi per un ritorno del Mandorlo in fiore nelle zone a valle"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“Bisogna adoperarsi, e al più presto, affinchè, come la via Atenea, anche la città a valle, ovvero via Callicratide e via Manzoni, siano re-inserite nel percorso della sfilata domenicale conclusiva del Mandorlo in Fiore ad Agrigento, come secondo storica tradizione”.

Così afferma il consigliere comunale di Forza Italia di Agrigento, Pasquale Spataro, che apprezza l’impegno del sindaco, Calogero Firetto, profuso presso il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica e l’Ente Parco della Valle dei Templi affinchè fossero risolti gli ostacoli legati alla sicurezza che avrebbero impedito il transito della sfilata lungo la via Atenea. “Allo stesso modo – aggiunge Pasquale Spataro – occorre esperire in tempi rapidi lo stesso tentativo nelle sedi opportune, magari utilizzando gli stessi metodi di soluzione risultati utili per la via Atenea, al fine di garantire equità e pari diritti tra diversi quartieri della città e tra i cittadini, non privando i residenti e i commercianti delle vie Callicratide e Manzoni di un evento di ampia risonanza e aggregazione, condannandoli, altrimenti, all’emarginazione e all’ingiusto isolamento”.