Agrigento e danni maltempo, Gramaglia: "Serve un piano di contenimento serio ed efficace"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

A seguito dell’ondata di maltempo che ha appena investito anche la città di Agrigento, il consigliere comunale di Forza Italia, Simone Gramaglia, annuncia la presentazione di un’interrogazione all’amministrazione comunale.

Gramaglia afferma: “Sono bastate due giornate di maltempo, peraltro abbondantemente annunciate, per mettere ancora una volta in ginocchio l’intera città di Agrigento. Ai danni provocati dai rami caduti e dalle raffiche di vento, si sono aggiunti quelli dovuti alle caditoie e ai tombini ostruiti, non funzionanti o non oggetto di manutenzione, e che, non permettendo alla pioggia di defluire in tempo reale, hanno causato il grave allagamento di strade, piazzali e finanche abitazioni. Tramite un’apposita interrogazione chiederò all’amministrazione comunale di conoscere quali iniziative intenda porre in essere affinché si scongiurino emergenze come quelle appena vissute. La nostra città necessita di un piano serio ed efficiente per il recupero funzionale del territorio”.