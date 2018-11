Maltempo, Conte: "Situazione critica, pronto lo stato di emergenza per la Sicilia"

In settimana ci sarà un Consiglio dei ministri straordinario, convocato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, per deliberare lo stato di emergenza in Sicilia per il maltempo. Ad annunciarlo è lo stesso premier, durante la conferenza stampa congiunta con il primo ministro della Repubblica Algerina Democratica e Popolare, Ahmed Ouyahia.

Ieri Conte è stato in Sicilia per un sopralluogo nei luoghi martoriati dal maltempo e ha incontrato sindaci e rappresentanti delle forze dell'ordine nel corso di una riunione in Prefettura. A Palermo "ho trovato una situazione molto critica - ha detto Conte - e la Sicilia sarà tra le regioni per le quali delibereremo lo stato d'emergenza in consiglio dei ministri che si terrà in settimana e che non era prefissato ma che si terrà in via straordinaria".

Conte ha ricordato lo stanziamento di 1 miliardo di euro destinati al "riassetto idrogeologico e già deliberati", in seno al ministero dell'Ambiente, "in un quadro pluriennale di intervento". Ma lo stato di emergenza scatterà "per più urgenti interventi nelle regioni funestate da maltempo. Sulle somme da destinare non mi fate domande: stiamo cercando di ampliare il plafond a disposizione. Nel prossimo Consiglio ci saranno le prime somme, non saranno sufficienti ma utili per avviare gli interventi in urgenza, poi le altre le stiamo reperendo".

