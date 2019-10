Maltempo e strade ricolme di detriti, Fratelli d'Italia: "Frutto dell'incuria"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il Coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Fabio La Felice, il coordinatore cittadino, Paola Antinoro, ed il vicecoordinatore cittadino, Giuseppe Milano, esprimono il proprio disappunto per le condizioni cui versavano stamattina le strade e le piazze di Agrigento in seguito al temporale che si è abbattuto sulla città.

“La grande mole d’acqua caduta ieri notte– affermano La Felice, Antinoro e Milano - non giustifica le condizioni in cui sono ridotte oggi le vie cittadine, piene di fango, rami di alberi, detriti di ogni genere che, oltre a rendere le strade pericolose,hanno causato molti disagi al traffico veicolare e pedonale. Quanto apparso agli occhi degli agrigentini stamattina, è frutto non solo dell’evento atmosferico eccezionale che ha colpito Agrigento, ma anche dell’incuria a cui è stata abbandonata la città negli ultimi anni. Sollecitiamo l’Amministrazione comunale, stante il ripetersi sempre più frequentemente di tali fenomeni temporaleschi, a predisporre celermente un piano di manutenzione straordinaria che metta in sicurezza le nostre strade in modo garantire l’incolumità dei cittadini”.