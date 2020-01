Il consigliere Malluzzo nominato nel Comitato degli amministratori della Regione Siciliana

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Assumo questo impegno con grande e particolare emozione, sentendo dentro di me un forte senso del dovere intrinseco al senso di responsabilità.

Ci sono anche io, cari amici, tra i 20 membri del coordinamento del nuovo Comitato degli Amministratori della Regione Siciliana formato da numerosi colleghi Consiglieri Comunali, Sindaci, Assessori e Presidenti dei Consigli Comunali di tutto il territorio della nostra Regione. Mi occuperò di Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, un settore fondamentale, primario e al tempo stesso difficile per la nostra Sicilia; di questo mi sento di ringraziare l’amico e Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Pettineo Gianfranco Gentile che sarà il Presidente del CARS (Comitato degli Amministratori della Regione Siciliana) per la fiducia datami e i colleghi che fanno parte dello stesso comitato. Faccio gli auguri e un grande e grosso in bocca al lupo ai colleghi e membri del coordinamento - sono sicuro che avvieremo una sana e fattiva collaborazione - in particolare a quelli della nostra provincia, Agrigento: Francesco Gambino Consigliere Comunale del comune di Raffadali e Carmelo D'Angelo Sindaco Sindaco del Comune di Ravanusa che si occuperanno rispettivamente di Politiche del Lavoro ed Enti Locali. Spero e conto sin da subito di incontrarli nei prossimi giorni. Chiederò al Presidente Gentile di predisporre un tavolo di confronto con l’Assessore all’Agricoltura l’On. Edy Bandiera per affrontare diversi temi come la crisi delle aziende agricole e del settore in generale che, mai come in questo momento, la nostra terra sta vivendo. Mi metterò, altresì, in contatto- chiedendo un incontro - con l’Assessore al corpo forestale l’On. Toto Cordaro per conoscere l’ambiente di questo importante corpo di polizia presente nel nostro territorio. Come già ho avuto modo di ribadire personalmente al Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali la Sen. Teresa Bellanova, c’è bisogno di puntare incessantemente sul mondo dell’agricoltura che rappresenta un vero volano per la nostra penisola Italiana.

Metterò al centro di questa nuova avventura: serietà, trasparenza, legalità ed impegno fattivo e costante. Da domani, si inizia “a pedalare” con grande grinta e con tanta tenacia!