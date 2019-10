M5S Sciacca: "Il sindaco Valenti chieda fiducia alla città e non alle opposizioni"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Oggi la maggioranza non ha più i numeri e improvvisamente si rende conto che esistiamo anche noi consiglieri di opposizione, tanto da affermare di voler inaugurare “una nuova fase politica”: quella della collaborazione e concertazione per il bene della città.



Ebbene come M5S abbiamo sempre lavorato con spirito costruttivo, avanzando proposte per il bene della città. Proposte che non sono mai state ascoltate, ma al contrario bocciate o non considerate per miope fare politico



Oggi è arrivato il giorno in cui l'amministrazione Valenti si trova in un vicolo cieco, senza alcuna possibilità di uscita. E chiede aiuto.



Noi continueremo a fare ciò che abbiamo sempre fatto in questi due anni responsabilmente e sempre con spirito critico, imprescindibile strumento per la valutazione di atti che sono lo specchio dell'orientamento politico, gestionale dell'attuale amministrazione.