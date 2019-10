Consiglieri all'attacco: " Cercansi componenti della giunta comunale di Lucca Sicula" 

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Che bel paese è Lucca Sicula!

“Veni lu cori a staricci!!”

Qui niente cambia e niente si muove: il nostro paese somiglia ad una lampadina fulminata “Ca nun fa lustru ne’ scuru“(ad esempio cercasi l’estate lucchese 2019... Eppure sono stati spesi ben €7500).È vero, signor Sindaco?

Come mai, non si è ancora provveduto a rimpiazzare l’assessore ed il presidente del nostro consiglio comunale, impegnati a svolgere una qualche loro manifesta occupazione in attività che esulano dal contesto amministrativo lucchese? Eppure questi, assessore e presidente del consiglio ricordiamo, percepiscono ancora l’indennità di carica senza essere presenti. L’ex assessore e vice sindaco Mirabella Gabriele nel 2017 si era dimesso dalla carica perché trasferitosi in Lombardia per lavoro.

Non per sapere i fatti suoi, signor Sindaco, ma secondo lei è questo il modo di amministrare?

Questi sono i cambiamenti per i quali tanta saliva avete speso durante la campagna elettorale?

La cittadinanza ha bisogno di risposte e soprattutto ha bisogno di quell’afflato umano che contraddistingue gli esseri umani.

Signor Sindaco, usi la carica che riveste e si imponga, non chiuda gli occhi, volutamente, davanti a questo sfacelo, ne va di Lucca e del suo futuro).