Amministrative, consegnate le prime candidature e le due liste del consiglio comunale

Sono state presentate questo pomeriggio le prime candidature a sindaco ed al consiglio comunale. Gli esponenti “Movimento cinque stelle” e di “Licata un bene comune” hanno consegnato le loro rispettive liste. Per il Movimento 5 stelle è Annalisa Cianchetti il candidato sindaco al Comune di Licata, per “Licata un bene comune” è Gianluca Mantia il candidato a sindaco. Le liste sono state consegnate in vista delle elezioni amministrative del 10 giugno prossimo.

Assieme alla candidatura del sindaco, i due delegati per la presentazione, Miriam Russello e Elio D'orsi, hanno depositato anche i nomi dei quattro assessori designati, che sono Fabio Amato, Marina Barbera, Domenico Cuttaia e Dario Romano.

A sostenere la candidatura di Annalisa Cianchetti a sindaco, la sola lista del Movimento Cinque Stelle, i cui 24 componenti (tanti quanti da quest'anno saranno i componenti del Consiglio Comunale) sono, secondo l'ordine della lista: Annalisa Cianchetti, Domenico Cuttaia, Melania D'Orsi, Vincenzo Carità, Marina Barbera, 6) Jenna Ortega, Francesco Grillo, Emma Cuttitta, Giovanni Carlino, Vincenzo Savone, Patrizia Caffarello, Lidia Verderame, Giuseppe Rosario Pregadio, Angela Claudia Nicastro, Vincenzo Rizzo,Concetta Candiano, Enza Drago, Domenico Savio Guardavascio, Emanuela Lucchesi, Angelo Moscato, Daniela Magliarisi, Giuseppe Abbate,Salvatore Argento, 24) Angelo Cellura.

Dopo pochi minuti è stata la volta del delegato alla presentazione per la lista civica “Licata un bene Comune”, Angelo Curella, a presentare la documentazione relativa alla candidatura a sindaco di Gianluca Mantia e della relativa lista per il consiglio comunale composta dai seguenti 21 nominativi. Si tratta di: Gianluca Mantia, Giuseppe Antona, Salvatore Sorrusca, Massimiliano Oteri, Irene Urso, Salvatore Zacco, Maria Oliveri, Maria Buscemi, Gina Selenia Varsalona, Vincenza Bonvissuto, Melania Cannizzaro, Ferdinando Grillo, Ugo Pio Maria Francesco Insinna, Maddalena Lauria Piero Cagnino, Ina Cannizzaro, Luigino Passalacqua, Gaspare Lauricella; 19 Calogero Scrimali, Gaetano Lanzanò, Santo Peritore. Tre gli assessori designati, chiamati a far parte della Giunta presieduta da Gianluca Mantia. Essi sono: Angelo Curella, Paola Cuttitta, e Salvatore Zacco.