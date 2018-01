Calogero Pisano: "Il mio obiettivo? Il rilancio del Mezzogiorno"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il rilancio del Mezzogiorno passa da progetti politici e di governo seri.Il centrodestra unito aprirà una pagina nuova al fumo renziano e alla protesta a 5 stelle. Calogero Pisano candidato del centrodestra nel collegio uninominale alla Camera di Agrigento rilancia il progetto del polo moderato dopo il fallimento degli ultimi 5 anni di Renzi e del centrosinistra che hanno affossato l’Italia.

“Abbiamo iniziato la campagna elettorale con il piglio giusto,lo dicono i sondaggi ma soprattutto la gente che incontro continuamente nel collegio dove sono candidato. C’è voglia di tornare a una politica che decide e che intervenga in maniera brutale e decisa dopo anni di malgoverno delle sinistre e di inciuci di palazzo che hanno bloccato il nostro quadro istituzionale creando disaffezione e rabbia sociale ed economica. Il centrodestra ha stilato un programma che dà un netto cambio di passoa lPaese,all’immobilismo generale e allo scomposto assetto politico e di governo.

Ripartire dalle basi,dalle identità del popolo,dalle famiglie,dallo stato sociale,dallo svecchiamento dei quadri dirigenti della politica è un punto di unione e di rottura con il passato,che va premiato e che identifica fortemente la coalizione di centrodestra. Il nostro territorio e il collegio dove sono in corsa ha bisogno su tematiche economiche e su progetti di sviluppo parlamentari eletti e politici capaci che conoscono le problematiche in essere dalle viscere per dare al popolo una via d'uscita alla politica improduttiva che si è caratterizzata finora,purtroppo. Ecco perché la mia battaglia è supportata da una coalizione( Forza Italia,Fratelli d'Italia,Lega e Noi con l'Italia) che mi sostengono perchè ha una vera prospettiva di governo.E ho accanto la forza di tantissimi giovani che vogliono essere protagonisti attraverso un loro coetaneo con una proposta vincente.Tutto ciò vuole essere da volano per un taglio generazionale e di nuova politica,infatti gli italiani avranno di fronte il 4 marzo un voto utile e un voto di rabbia. Sono sicuro che la gente ragionerà e voterà con criterio e determinatezza per chi ritiene più utile a dare una svolta alle loro vite".