Sciangula: "Grande soddisfazione per il risultato della Lega"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il Coordinatore provinciale della Lega Salvini Premier di Agrigento, Anna Sciangula, esprime soddisfazione per l’ottimo risultato raggiunto dal suo partito nelle appena trascorse elezioni amministrative. La partita più importante si è giocata a Licata dove la Lega ha espresso un suo candidato Sindaco ed ha corso con il proprio simbolo.

‘Alla luce dei risultati elettorali siamo orgogliosi del fatto che a Licata si sia raggiunto il risultato migliore in assoluto in Sicilia toccando il 20% con il candidato Sindaco e più del 10% con la lista Lega.’ così Anna Sciangula. ‘Ringrazio innanzitutto il candidato Sindaco, l’avv. Annalisa Tardino, che ha saputo fare la differenza in una competizione così accesacon la sua umiltà, le sue capacità, con determinazione ed amore per la città. Ringrazio altresì i candidati tutti, i sostenitori, gli amici, i militanti ed i simpatizzanti. Sono soddisfatta che sia passato un messaggio importante e cioè quello che la Lega è un partito del territorio e ne vuole interpretare le esigenze calibrando le linee guida del partito sulle esigenze locali. Impegno politico è presenza sul territorio per interpretarne le esigenze e nel nostro caso la voglia di cambiamento.

Concludo augurando proficuo lavoro ai neo eletti consiglieri Anna Triglia e Gaetano Aronica, i primi consiglieri eletti in Sicilia sotto il simbolo Lega Salvini Premier. Sono sicura che sapranno rappresentare egregiamente i cittadini di Licata e altresì sapranno farsi interpreti dello spirito territoriale che contraddistingue la Lega.’