La polemica sulla pesca, Sciangula replica a Pullara: "Accuse insensate, solo propaganda"

Il coordinatore provinciale della Lega Salvini Premier, Anna Sciangula, replica al deputato regionale Carmelo Pullara che, riguardo al problema della pesca, aveva attaccato la Lega.

"Pullara - commenta Sciangula - ha mischiato ad alcuni fatti di cronaca delle valutazioni prive di fondamento rivolte contro la Lega per fini propagandistici. Pullara sembra quasi accusarci di responsabilità governative romane, quando dice che la Lega non ha attenzionato il comparto pesca per un presunto scambio con le quote latte dell’Italia del nord. Molto fantasioso il nostro deputato - aggiunge Sciangula - visto che non esiste ancora alcun governo Lega-M5s. Se fosse nato questo governo sicuramente avrebbe fatto passare il principio in Europa del #primagliitaliani e avrebbe attenzionato tantissimo le esigenze di un'unica grande nazione".