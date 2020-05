Ferraglia abbandonata, Pullara: "L'amministrazione si adoperi a riportare decoro"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"Stato di degrado e abbandono a Licata: occorre che l'amministrazione comunale apra gli occhi e si adoperi al più presto per rimuovere la ferraglia abbandonata sulla banchina del porto di licata". Lo dichiara il deputato regionale l'On .Carmelo Pullara capogruppo Popolari e Autonomisti all'Ars.

"Desidero intervenire -dichiara Pullara-sullo stato di abbandono e degrado in cui versa la città di Licata e in particolar modo sulla ferraglia abbandonata da due anni sulla banchina del porto di Licata .La questione è stata giustamente sollevata attraverso un articolo dallo scrittore Gaetano Cellura che evidenzia lo stato di abbandono del materiale ferroso e del pericolo che ne può conseguire per la salute dei cittadini. Apprendo che la ferraglia giace abbandonata da anni tra il Faro e il silos di cemento nel totale disinteresse dell'amministrazione comunale

Mi chiedo -aggiunge Pullara-in tutto questo tempo come mai nessuno ha provveduto a far rimuovere la ferraglia ?

Considerando anche il fatto che potrebbe trattarsi di materiale altamente inquinante mettendo a rischio la salute dei cittadini.

Intendo precisare-aggiunge Pullara- che da parte mia ho sempre attenzionato il problema .

A tal proposito voglio ricordare che ai tempi del progetto "la Regione in Comune"ho chiesto conto e ragione della presenza dei rifiuti ferrosi presenti nell'area portuale all'assessore di allora con delega al territorio e ambiente Antonio Pira che durante i 10 mesi di assessore , sollecitato dal sottoscritto ,si e' sempre occupato della questione scrivendo sia alla regione che al demanio.

La risposta fu che era materiale posto sotto sequestro ed era in corso una attività giudiziaria e pertanto l'area era interdetta a qualsiasi transito almeno fino ad Ottobre del 2019.

Quindi -sottolinea Pullara- da parte di quella amministrazione targata On.Pullara non ci fu nessuna negligenza.

Invece di perdere tempo a fare polemiche e attaccare infondatamente il sottoscritto , il sindaco e la sua giunta dovrebbero farsi un giro per la città e constatare di persona lo stato di degrado in cui versa la citta'di Licata.

È arrivata l'ora che il sindaco si dia una mossa e provveda immediatamente a risolvere la questione dopo le opportune verifiche dell’eventuale dissequestro.

Io ,come sempre, mi farò carico della questione e la sottoporrò all'attenzione dell'assessore al ramo .

Non si può giocare con la salute dei cittadini