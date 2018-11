Licata, domani si vota per il rinnovo del baby consiglio comunale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Domani 27 novembre tutti gli alunni delle quinte classi elementari, prima, seconda e terza media degli istituti comprensivi, G.Leopardi, G.Marconi, S. Quasimodo, saranno chiamati a votare per il rinnovo del Baby Consiglio Comunale.

Trenta i Baby Consiglieri da eleggere così suddivisi: 3 delle quinte elementari, 3 delle prime medie, 3 delle seconde e 4 delle terze medie, per un totale di 13 consiglieri da eleggere , dell'Istituto Comprensivo G.Leopardi; 3 delle quinte elementari, 3 delle prime medie, 3 delle seconde e 3 delle terze medie, per un totale di 12 consiglieri da eleggere , dell'Istituto Comprensivo G.Marconi; 2 delle quinte elementari, 1 delle prime medie, 2 delle seconde e 1 delle terze medie, per un totale di 5 consiglieri da eleggere , dell'Istituto Comprensivo S.Quasimodo.

Le elezioni si terranno nella mattinata dalle ore 9 alle ore 12 e subito dopo si procederà allo sfoglio per la determinazione degli eletti.